В Министерстве внутренних дел рассказали об SMS, которые получают казахстанцы, передает Tengrinews.kz.

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В ведомстве объяснили, что сейчас гражданам приходят SMS-уведомления о том, что необходимо зарегистрироваться по месту фактического проживания. Эта рассылка через call-центр 1414 осуществляется МВД для тех лиц, у которых на сегодняшний день отсутствует регистрация по месту жительства, то есть если их сняли с регистрации.

Тем, кто получил такие SMS, необходимо зарегистрироваться по адресу проживания. Если к моменту получения SMS вы уже оформили регистрацию, вам необязательно об этом сообщать либо звонить в call-центр на 1414, так как рассылка носит уведомительный характер.

"За отсутствие регистрации по месту жительства предусмотрена административная ответственность. Такая же ответственность возложена и на собственников жилья за нерегистрацию жильцов. Поэтому, если собственник будет отказывать в регистрации по месту жительства, просим сообщить в миграционную службу", - напомнили в ведомстве.