День Республики: сколько дней отдохнут казахстанцы
Azattyq Rýhy
9 октября 2022, 17:43 | Государство
Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление Правительства №796 от 07.10.2022 г. «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года №713 «О переносе дней отдыха в 2022 году», передает Azattyq Rýhy.
Так, согласно постановлению, выходной день переносится с субботы 22 октября 2022 года на понедельник 24 октября 2022 года.
«В этом году 25 октября впервые в статусе национального праздника страны будет отмечаться День Республики. Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период», - говорится в сообщении.
Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
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