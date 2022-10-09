Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление Правительства №796 от 07.10.2022 г. «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года №713 «О переносе дней отдыха в 2022 году», передает Azattyq Rýhy.





Так, согласно постановлению, выходной день переносится с субботы 22 октября 2022 года на понедельник 24 октября 2022 года.

«В этом году 25 октября впервые в статусе национального праздника страны будет отмечаться День Республики. Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период», - говорится в сообщении.

Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.