В субботу, 9 октября, ночью на западе дождь и снег, на севере туман. Днем в северной половине области дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с, днем на западе порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 0...5 градусов, на юге 8. Днем 9...14 градусов, на юге 17.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае переменная облачность, днем дождь. Ветер западный, 9-14 м/с. Ночью 3...5 градусов, днем 10...12.

- На погоду на выходных и в понедельник влияет холодный атмосферный фронт. В ближайшее время в области ожидается кратковременное понижение температуры и осадки, потом ожидается потепление, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В воскресенье, 9 октября, ночью на севере и востоке региона дождь и снег. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем на востоке и юге 15-20 м/с. Температура ночью 0...5 градусов, на западе региона -3 градуса. Днем 8...13 градусов, на юге 16.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 2...4 градусов, днем 11...13.

В понедельник, 10 октября, ночью и утром на западе туман. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью 0...5 градусов, на западе -3 градуса. Днем 13...17 градусов, на юге 20 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Ночью 3...5 градусов, днем 15...17 градусов.