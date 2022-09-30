Коллегия Костанайского областного суда продолжила рассмотрение уголовного дела в отношении директора ГКП "КТЭК" Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА и еще трех фигурантов дела.

Аскар Бекпаганбетов (слева) и Вячеслав Плотников

Вчера, 29 сентября, гособвинение выдвинуло апелляционное ходатайство, в котором инициирует проведение специалистами департамента внутреннего государственного аудита дополнительной проверки обоснованности проведения госзакупок и внесения корректировок в ПСД, а также приобретения дополнительного оборудования по проекту. Сторона защиты считает требование прокурора необоснованным.

– Подобные проверки проводятся до предания дела суду и уж тем более после оглашения судебного акта по ранее рассмотренному делу, – отметил адвокат Аскара Бекпаганбетова Марат ШУАКПАЕВ. – Представитель гособвинения вышел за рамки своих полномочий. Специалисты ДВГА, в отличие от судебных центров или судебных исследовательских институтов, по закону не предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений, что является существенным аргументом.

Адвокат директора КТЭК зачитал письмо инженера ТОО "СЕСТ-инжиниринг" (Москва) от 26 сентября 2022 года. Эта международная консалтинговая компания осуществляла инжиниринговые функции на протяжении всего периода реализации проекта по реконструкции паровых котлов на костанайской ТЭЦ.

В письме отмечается, что вопрос замены горелок в ходе реализации проекта изучался инженером, необходимость этого он подтверждает, кроме того, данный вид работ был согласован с ЕБРР. Также в письме подтверждается обоснованность финансирования заказчиком из собственных средств отдельных видов работ по ряду разделов ПСД. "Следует подчеркнуть, что работы, финансируемые из собственных средств заказчика, являвшимся неотъемлемой частью контракта по реконструкции паровых котлов ТЭЦ, также подлежали контролю со стороны инженера", – отмечено в письме.

Сторона обвинения считает, что ТОО "СЕСТ-инжиниринг" является «неуполномоченным органом» для дачи заключения.

– Вообще это товарищество с ограниченной ответственностью. В настоящее время мы не имеем даже возможности проверить, кто этот инженер. В рамках нашего уголовного дела приобщенное письмо отношения не имеет. Поэтому насчет приобщения письма возражаю, – сказал государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. И вновь ходатайствовал о включении специалиста ДВГА для дополнительного заключения.

Судебная коллегия приняла письмо, оценку которому даст в совещательной комнате. Там же будет рассмотрено ходатайство прокурора.

Сегодня, 30 сентября, коллегия огласила решение - назначить дополнительную проверку с привлечением специалистов ДВГА по Костанайской области.

Фото Сауле КУАНБЕК