Только за последние полтора года 10 детей из Костанайской области получили лечение за границей в связи с ретинопатией недоношенных (РН). Этому заболеванию подвержены дети, родившиеся гораздо раньше положенных 38-40 недель. В этом случае, даже если ребёнка удается выходить, его органы зрения ещё не сформировались, и без своевременного обнаружения и лечения РН он может навсегда остаться слабовидящим, а то и совсем ослепнуть...

И тут возникают извечные вопросы: кто виноват и что делать?

Ситуацию комментирует пресс-секретарь ОФ «Добровольное общество «Милосердие» Александр ЛЯХОВ. Благодаря проекту этого фонда «Подари детям Жизнь!» уже 16 лет направляются для лечения в зарубежные клиники дети с тяжёлыми заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане. В чём, кстати, очень помогает Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

- В отличие от многих других болезней, нельзя сказать, что РН не лечится в нашей стране. Лечится, но… Да, ещё в 2017 году Минздравом был одобрен «Медицинский протокол диагностики и лечения – Ретинопатия недоношенных», но в связи с внедрением новых, гораздо более эффективных методов лечения при агрессивных формах РН протокол вот уже три года пересматривается – и никак не дойдёт до стадии утверждения…

А ещё раньше, в сентябре 2010 года, вступил в силу приказ Минздрава РК №704 «Об утверждении Правил организации скрининга», в главе 6 которого рассматривается организация офтальмологического скрининга (обследования глазного дня) недоношенных новорождённых в перинатальных центрах (ПЦ). Прошло 12 (!) лет, а до сих пор во многих регионах Казахстана, включая Костанайскую область, не организовано проведение скрининга, ранней диагностики и лечения РН.

Почему? С одной стороны, материально-техническое оснащение ПЦ основным диагностическим и хирургическим оборудованием (бинокулярные офтальмоскопы, ретинальные камеры и лазерные установки) не удовлетворяет современным требованиям ни по количеству, ни по качеству. С другой, даже там, где оборудование есть, везде ли проводятся скрининг и ранняя диагностика, учитывая, что на всю страну насчитывается не более двух десятков специалистов, имеющих достаточный опыт и знания их проведения? А врачей, профессионально владеющих лазерным хирургическим лечением, и того меньше!

Да и вообще специалистов, имеющих высокую квалификацию и современную подготовку по детской офтальмологии, категорически не хватает. Что объясняется прежде всего высокой юридической ответственностью и низкой заработной платой за тяжёлую, ответственную и достаточно рутинную работу.

И ведь не скажешь, что в министерстве здравоохранения и акиматах регионов не знают об этих проблемах. С первых же дней пребывания на посту Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан директор нашего фонда Аружан Саин стала бомбардировать руководство Минздрава РК и акимов письмами, в которых настоятельно просила разобраться с проблемой и решить её как можно скорее. Но что мы видим на самом деле? Если в 2019 году мы отправили на лечение 35 детей с РН, то в 2020-м – 44, а в 2021 году - 78! И нынешний год лишь подтверждает эту неблагоприятную тенденцию…

Если же говорить о конкретно Костанайской области, то возглавляющему её с 2015 года Архимеду Мухамбетову следует повернуться лицом к нуждам своих граждан и сделать решение проблемы детской слепоты одной из первоочередных задач. Чтобы в будущем частота встречаемости тяжелой ретинопатии или тяжёлого нарушения зрительной функции вследствие РН у костанайских детей снизилась до нуля.

Подробную информацию о деятельности ОФ «ДОМ» вы можете найти на официальном сайте фонда https://detdom.kz/ , а также можно связаться с сотрудниками фонда по телефону +7 (727) 267-66-46.

Данный материал размещен в рамках оказания информационной поддержки ОФ «Добровольное Общество «Милосердие» с проектом «Подари детям Жизнь»