Вечером пятницы, 23 сентября, участок пр. Аль-Фараби от облакимата до Дома дружбы стал мини-Арбатом, где и провели осенний фестиваль. С 18-ти до 20 часов здесь играли музыку, рисовали картины и разукрашивали лица детей аквагримом, продавали разноцветные камни и украшения.

Возле облакимата несколько десятков человек слушали песни под гитару в исполнении местных музыкантов - кавера различных исполнителей от Виктора Цоя и группы "Кино" до российской группы "Пицца".

- Мне все очень нравится, все классно! Проходил мимо и увидел это мероприятие, немного в нем даже сам поучаствовал, - рассказал "НГ" Александр РЕБИК. - Здесь инициативные ребята выходят и поют, играют на гитаре. Как понимаю, это сбор творческих людей Костаная. Пока что ничего не покупал, я здесь всего полчаса нахожусь. Я сам музыкант, выступления гитаристов мне ближе всего и больше всего понравились из всех мероприятий здесь. Сам тоже выступал - играл песню группы IOWA "Эта песня простая". Людям нравится!

Десятки людей ходили от акимата к Сити-центру и обратно. Некоторым организаторы раздавали стикеры, например с изображением популярных корейских звезд. Еще одна фишка - swap shop, горожане приносили ненужные им вещи и могли обменять их на принесенные другими.

- В нашем городе происходит очень мало мероприятий, особенно в таком формате. Поэтому даже мини-Арбат - это уже очень много и хорошо для нас, - считает Сурадж АЛИЕВ. - Ходим, гуляем, кайфуем, пьем кофе. Мы хотели взять вещи, чтобы их потом обменять, но так как торопились, ничего в итоге не взяли. Атмосфера и погода классные, хорошая музыка играет - в самый раз, чтобы проводить лето!

На площади возле Дома дружбы художники рисовали картины и продавали их за символическую цену - 2 000 тенге.

- Я самоучка, проучилась один год в художественной школе, но до этого я еще года три или четыре училась рисовать сама. Здесь представляю "Жастар Сарайы", - рассказала Дарья ЖОЛАУШИБАЕВА. - Практикуюсь - выхожу на улицу и рисую все, что вижу. Смотрю обучающие ролики в YouTube.

На рисунках у девушки костанайские достопримечательности: башня с часами и здание областной прокуратуры.

Рядом с художниками расположилась художница по аквагримму Татьяна КОЗАКОВА.

- Тут у меня очередь из детей, а уже пора закрыаться - не успеваю! - поделилась она с "НГ". - Про мероприятие узнала из Instagram - знакомые прислали ссылку. Я пришла сюда и спросила у организаторов, можно ли мне тоже встать? Разрешили. Вообще я работаю в парке, там не так часто подходят. Видимо, здесь людям по пути. Все спрашивают, почему у нас такое не каждый день. Все хотели, чтобы такое проходило почаще. Жаль, немного поздно провели, многие шли к нам уже после семи вечера с работы.

По образованию Татьяна -художник-педагог, 5 лет училась рисовать в институте. Аквагримм - ее хобби и подработка.

- Меропориятие мы сделали по образу Арбата "Жибек Жолы" в Алматы - там постоянно движение: кто-то рисует, кто-то поет, - рассказала руководитель сектора молодежных идей и инициатив МРЦ акимата Костанайской области Гульбарам ТЮЛЮБАЕВА. - Все сделали абсолютно без вложений - с одной школой договорились насчет парт, пригласили художников, торговцев эко-продукцией, продавали шопперы, сами, как организаторы, старались тоже веселить людей. В общем, сегодня у нас было 14 столов, и они практически все были заполнены. Мы хотели бы проводить такие мероприятия на постоянной основе - у нас много художников, поэтов и музыкантов, творческой молодежи.

Вечер пятницы выбрали, так как синоптики обещали отличную погоду, мероприятие прошло в тестовом режиме. Теперь вечера планируют проводить в выходные дни, при условии опять же хорошей погоды, и хотят привлечь еще больше талантливой молодежи Костаная.

Фото Андрея СКИБЫ