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В каких районах отключат электроэнергию на следующей неделе в Костанае

25 сентября 2022, 16:07 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с 26 по 30 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе ремонтные работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в пяти районах областного центра.

 

В связи с этим без электричества останутся потребители частного сектора и спальных районов, проживающие по следующим адресам:

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 26 по 30 сентября с 10:00 до 19:00

  • Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева 21-36,
  • ул. 1 Мая 42/1- 42/10.

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 26 по 30 сентября с 10:00 до 18:30

  • ТОО «Теплосервис» по ул. Журавлевой 25

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,
  • ул. 1 Мая 4-52,42/2,
  • ул. Дощанова 94-128,
  • ул. Журавлевой 3-25.

ТП-75 (работы на подстанции)

26 сентября с 10:00 до 19:00

  • магазин «Кайнар»,
  •  «Север»,
  • «Эвелина»,
  • «Кристалл»,
  • «Айналайн»,
  • КаспиБанк,
  • кафе «Асият».

Спальный сектор:

  • ул. Амангельды 72,
  •  ул. Алтынсарина 131.

Частный сектор:

  • ул. Дулатова 85-107,
  •  ул. Амангельды 82-88, 86/1.

ТП-20 (работы на подстанции)

27 сентября с 10:00 до 19:00

  • школа № 11,
  • магазин «IN МАРТ» по ул. Алтынсарина 236,
  • детский сад «Айгерим»,
  • клиника «Уромед»,
  • магазин «Коробочка»,
  • «Удача»,
  • «Угловой».

Спальный сектор:

  • ул. Лермонтова 9, 13,13а,
  •  ул. Северная 18.18а.

Частный сектор:

  • ул. Орджоникидзе 1-13,
  • ул. Луговая 1-28,
  •  ул. Введенская 27/1, 2-31,
  • ул. Северная 3-34,
  • ул. Каирбекова 245-297,
  • пер. Дальний 22-34, 27/2-27/8,

ТП-058 (работы на подстанции)

28 сентября с 10:00 до 19:00

  • конд. цех «Любимая Ева»,
  • парикмахерская «Вишенка»,
  • АЗС № 12,
  • столовая,
  • аптека,
  • магазин «Колибри» по пр. Кобланды Батыра 54.

Спальный сектор:

  • ул. Курганская 4.