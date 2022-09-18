Общественное объединение "Малика" в Костанае с 1 июля. Центр работает с особенными детьми как с ментальными нарушениями, так и с проблемами опорно-двигательного аппарата. Услуги оплачивает государство через подушевое финансирование. Работают с двумя категориями - до 18 лет и старше 18 лет. Для первой категории работает полустационар, где дети находятся с 8 утра и до 14 часов. Для особенных людей старше 18 лет стационар открыт до 16 часов.





- Мы оказываем специальные социальные услуги для наших подопечных, - рассказала "НГ" директор костанайского филиала ОО "Малика" Айгуль КАРАБЕКОВА. - У нас работают массажист, тренер ЛФК, дефектологи, логопеды, психологи. А еще у нас есть воспитатели и нянечки, которые ухаживают за детками. Всего 16 сотрудников.

Сейчас в центре из 40 мест свободны только 2. Но по словам Карабековой, если будет дополнительный спрос, то центр сможет обратиться в госорганы с просьбой разрешить принять еще 5-10 человек.

Чтобы попасть в центр родители или опекуны могут обратиться в отделение соцзащиты, которое находится по ул. Касымханова 36, кабинет 16. Родители пишут заявление, а чиновники выдают медкарту на прохождение специалистов в поликлинике по месту прикрепления. После медкомиссии родители возвращаются в соцзащиту, где получают копию заявления и уже с этими документами обращаются в центр.





- Изначально, когда мы только планировали открытие, я рассчитывала, что наша помощь нужна в большей степени для категории старше 18 лет, - отмечает Айгуль Карабекова. - Учреждение для детей младше 18 лет у нас уже есть. Для деток старше 18 лет выбор остается небольшим, поэтому чаще всего он сидит у окна в ожидании соцработника 1-2 раза в неделю. К сожалению, это оказалось не так. Пока в нашем центре всего 8 подопечных старше 18 лет. Возможно, многие просто не знают о том, что мы можем им помочь.

Фото Ксении РЕБИК