По прогнозам синоптиков, 17-18 сентября, на севере и западе области ожидается дождь, гроза. Температура воздуха ночью будет в пределах 5-11°С, на востоке региона столбик термометра понизится до +3°С. Дневная температура в субботу достигнет 17-22°С, на юге области – 25°С; в воскресенье – 20-25°С и 28°С, соответственно.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае ожидается переменная облачность, в воскресенье пройдет небольшой дождь. В субботу ночью температура - 6-9°С, днем- 20-22°С. В воскресенье ночью - 8-10°С, днем - 23-23°С.

Прогнозируемая скорость ветра в ближайшие два дня 9-14 м/с. Лишь на севере и западе области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Понедельник, 19 сентября, обещает быть теплым и без осадков.

– 19 сентября в области будет без осадков, ветер, юго-западный – 9-14 м/с, на северо-западе региона – порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью – 7-12°С, на юге – 15°С. Днем 22-27°С, на юге – 30°С, – сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – В городе Костанае переменная облачность, без осадков. Температура ночью достигнет 10-12°С, днем – 24-26°С.