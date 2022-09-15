В Комитете госдоходов рассказали, что грозит неплательщикам, передает Informburo.kz.

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Налог на имущество за 2021 год в Казахстане не уплатили 37,5% собственников – 1,8 млн человек. Их задолженность составляет 7,1 млрд тенге, сообщили в Комитете госдоходов.

Между тем, срок уплаты налога истекает 1 октября. Уведомления с указанием сумм, которые надлежит заплатить, рассылались собственникам ещё в июле.

"Со 2 октября должникам будут направляться уведомления о задолженности. По суммам задолженности более 1 МРП через 30 рабочих дней после вручения уведомления будет направлен сформированный налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности. Через пять рабочих дней этот приказ передаётся на принудительное взыскание частным судебным исполнителям", – отметили в комитете.

Там напомнили, что частные судоисполнители дополнительно взыскивают оплату в размере до 25% от задолженности. Уплатить налог можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, eGov.kz либо в отделениях банков или через платёжные терминалы.