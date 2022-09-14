По прогнозу синоптиков, в четверг, 15 сентября, осадков не ожидается, ночью и утром на севере области будет туман. В пятницу и субботу, 16-17 сентября, на западе области прогнозируются дожди с грозами.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие трое суток дожди не прогнозируются.

- В четверг на на северо-востоке области ночью ожидаются заморозки на почве -2°С, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - В общем с пятницы по воскресенье прогноз по температуре воздуха одинаковый. Ночами по области будет 2-7 градусов тепла, на юге 10 градусов. В дневное время термометры покажут 17-22°С, на юге 25°С. В Костанае по ночам будет 5-7°С, днем 20-22°С.

Ветер в ближайшие трое суток ожидается юго-восточный, средняя скорость его составит 9-14 м/с. В четверг на западе и севере, а пятницу и субботу на севере, западе и юге прогнозируются периодические усиления до 15-20 м/с.