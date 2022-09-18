В нашей области не так много леса, если говорить о больших лесных массивах. Преобладающие ландшафты - лесостепь и степь, а в южной и вовсе много полупустыни, даже куски пустыни имеются. А вот чем всегда гордились жители области - это сосновыми лесами, которые впечатляли и приезжих любителей природы.

Три островных (или как их еще называют, ленточных) реликтовых бора - Аракарагайский, Аманкарагайский и Наурзумский - достались нам из давних времен. Собственно, термин «реликт» и означает пережиток прошлых эпох. Наши ленточные боры здесь со времен плейстоцена.

Вдоль этой дороги теперь все сожжено

Плейстоцен начался 2,5 млн лет, а закончился 11 тыс. лет назад. За этот огромный по нашим меркам период времени ледниковые периоды сменялись более благоприятными периодами межледниковья, когда в северном полушарии обширные пространства себе вновь отвоевывали леса. По сути, почти бескрайнее море тайги.

В Аманкарагайский бор за грибами любили приезжать многие горожане. Но грибницы тоже погибли

По гипотезе классика геоботаники Андрея Яковлевича Гордягина, все ленточные боры Казахстана - остатки огромного темнохвойного леса, покрывавшего значительную часть Евразии в плейстоцене. Каждый такой бор на той территории Казахстана, которая географически относится к Западной Сибири, - реликт. Это не значит, что в таких лесах есть хоть одно дерево возрастом в 11 000 лет, конечно, нет. Реликтом выступает сам лес, как живой организм. А растения, животные, грибы - как отдельные клетки этого огромного организма, самообновляющегося и очень долгоживущего, они рождаются, выполняют свою функцию и умирают, замещаясь такими же элементами отлаженной биологической системы.

Наши ленточные боры - драгоценнейшие лоскуты огромного таежного одеяла, которое растрепала, изорвала беспощадная климатическая динамика. Окончание плейстоцена - черта, после которой климат становится более засушливым, и лес начинает сжиматься, уступая место лесостепи и степи.

С дальнейшим изменением климата в сторону уменьшения влажности и повышения средней температуры эти ленточные боры могут и вовсе исчезнуть эволюционным путем. Но процесс этот может растянуться на тысячелетия, если дирижировать им будет только природа. Но вот ведь закавыка - есть еще и человек.

То он лес рубит, чтобы обогреться и построить жилище, что понятно, не прожить без этого. То освобождает от леса площади для посевов, в некоторых областях Земли по-другому никак не найти клочка для поля. То выпасает скот так безрассудно, что вытаптывается весь подрост, так были уничтожены почти все первичные леса Европы.

Но самое страшное, что может принести человек лесу - пожар. По мировой статистике, 97% лесных пожаров возникают по вине человека.

Аракарагайский бор - такой же реликт и тоже периодически страдает от пожаров

Наши ленточные боры были больше по размеру до начала их активного освоения. Тот же Аракарагайский бор еще в начале ХХ-го века начинался практически от Кустаная, а ныне мы его видим значительно съежившимся. Много вырубали, а кроме того, хоть небольшие пожары, а случались регулярно. Если смотреть в масштабах области, нет такого года, чтобы не возник хоть один лесной пожар в реликтовых борах. Оставим в стороне те весьма немногочисленные случаи, когда молния попадала в сухое дерево. Слепые силы природы, что с них возьмешь. Но все прочие возгорания лесной растительности... как быть с ними?

«Наезженность» дорог в Аракарагайском бору говорит о его частом посещении горожанами

Как отучить людей бросать под ноги горящие окурки, оставлять непогашенные до конца костры, разбрасывать стеклянные бутылки, которые потом срабатывают как оптические поджигалки? Неужели тяжело затушить окурок, надежно потушить костер, унести с собой пустую бутылку? Каждому, кто хоть раз видел сгоревший кусок леса, хочется, чтобы виновные разгильдяи были наказаны как можно строже. А уж тем, кто поджигает лес намеренно, и вовсе желают самого страшного бумеранга. Намеренно же поджигают по двум причинам: когда у поджигателя не в порядке с головой и когда нужно добыть какое-то количество делового леса, а лесхоз разрешения, наверное, не дает. Ведь если пожар вовремя потушен, стволы стоят обгоревшие, но под черной корой - целая древесина. Кто и как организует эти пожары - уже другой вопрос. Ясно, что делают это люди, далекие от природы, не дорожащие лесом и не испытывающие жалости к его обитателям. Но в конечном итоге лес залечивает свои раны, только время этого лечения зависит от их размеров.

Случившееся недавно в Аманкарагайском бору бедствие беспрецедентно по своим масштабам. Мы практически потеряли одну из трех драгоценных ленточек, дарованных нам природой от прошлых эпох. Не смогли уберечь от чьей-то преступной небрежности, а то и злого умысла.

Редкий вид - береза киргизская - росла совсем недалеко от поселка Аманкарагай

Да, часть бора осталась, остались люди - работники лесхозов, которым предстоит адский труд по лесовосстановлению. Но ближайшие поколения жителей Костанайской области уже не увидят этого реликтового великолепия: высоких сосен, редких киргизских берез с серой шелушащейся корой, тысячелистников с желтыми соцветиями, диких ирисов по берегам пересыхающих блюдец соленых озер. Не увидят пробегающих пугливых косуль, не услышат голосов многочисленных птиц (только гнездящихся на территории бора насчитывали 80 видов).

Понадобится века полтора на то, чтобы Аманкарагайский бор возродился. Чтобы деревья стали большими, а травы - густыми, чтобы поселились животные и почувствовали, что здесь их дом. Но как мы объясним потомкам, что здесь был лес, переживший тысячелетия и сгоревший за 9 дней?

Хорошо, что Наурзумскому бору такая судьба не грозит - въехать на территорию заповедника «просто чтобы отдохнуть», не получится. Человеческий фактор здесь исключен, соответственно, вычеркнуто 97% опасности.

Наурзумский бор, входящий в состав заповедника, защищает ограничение доступа людей на территорию

Остается еще Аракарагайский бор - тоже очень красивый, сказочный лес, местами неимоверно загаженный «отдыхающими». Кто даст гарантию, что здесь в такую же жаркую и ветреную погоду, какая была в первой декаде этого сентября, не загорится сухая трава от брошенного окурка или стеклышка? Кто видел вживую, как движется пожар по сосновому лесу, тот понимает, насколько трудно его тушить.

Может, надо сделать над собой усилие каждому входящему в лес и поступать соответственно табличке в советских автобусах: «Не курить! Не сорить!», научиться бережно относиться к природе и воспитывать в этом духе детей? Насколько человеческому существу трудно быть человеком в лучшем смысле этого слова?

Жаль, что на входе в лес нельзя установить некий брейн-контроль и категорически не впускать безмозглых и бессовестных. Очень жаль...

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