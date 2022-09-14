Апелляционную жалобу по делу директора КТЭК Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА, главного инженера теплокомпании Вячеслава ПЛОТНИКОВА, директора ТОО ТЭМС Тулегена ТУРЛУГУЛОВА и заместителя директора ТОО "АлатауСтрой-2009" Рустема ЗИННАТУЛЛИНА начали рассматривать в Костанайском областном суде сегодня, 14 сентября.

Ровно два месяца назад, 14 июля, все четверо подсудимых были оправданы судом первой инстанции. Но прокуратура подала апелляционную жалобу.

Еще до начала ее рассмотрения по существу государственный обвинитель подал ходатайство о возобновлении судебного следствия.

- В ходе преступных действия Бекпаганбетова, Плотникова, Турлугулова и Зиннатуллина государству причинен существенный ущерб, - заявил в ходатайстве прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ.- Ущерб возник в результате заключенных договоров КТЭК с подконтрольными Бекпаганбетову фирмами ТОО ТЭМС и ТОО "АлатауСтрой-2009". Однако суд первой инстанции, несмотря на судебно-экономическую экспертизу, которую назначил по ходатайству стороны защиты, отклонил вопросы, связанные с компетенцией ДВГА (департамент внутреннего государственного аудита - "НГ"). С учетом вышеизложенного ходатайствую о возобновлении судебного следствия и назначении дополнительной проверки ДВГА по по вопросу законности и обоснованности проведения госзакупа в рамках предъявленного нового обвинения, а также обоснованности суммы ущерба, причиненного государству.

Адвокаты всех подсудимых возразили против ходатайства прокурора, отметив, что по делу проводилось несколько экспертиз и ни одна не установила материальный ущерб.

- Сначала фигурировала сумма ущерба в размере 80 млн тенге, потом обвинение ее снизило до 12 млн, - пояснил «НГ» адвокат Плотникова Серик АБИЛОВ. - В новом обвинении прокурор предъявляет 12 млн тенге, но эта сумма не фигурирует ни в одной экспертизе, то есть, эта сумма ущерба ничем не подтверждается. При этом суд оправдал наших подзащитных. Кроме того, по иерархии заключение ДВГА никак не может быть выше заключения экспертизы, а у нас на руках заключение комплексной экспертизы об отсутствии материального ущерба.

Коллегия судей удалилась в совещательная комнату минут на 15 и в итоге поддержала ходатайство прокурора.

- Необходимо возобновить судебное следствие для выяснения всех обстоятельств дела, - пояснил принятое решение председатель апелляционной коллегии по уголовным дела Арман ШАМШИЕВ. - Сумма ущерба не определена. Об этом же было указано судом первой инстанции при вынесении приговора, а сумму ущерба надо определить. Все сомнения трактуются в пользу оправданных, но в данный момент речь идет об установлении фактов. Для установления этих фактов необходимо возобновить судебное следствие. Для разрешения вопроса о назначении или неназначении экспертизы мы предлагаем сторонам установить время для формирования вопросов.

Как заявили «НГ» адвокаты подсудимых, пока неизвестно, что в итоге будет проведено, так как прокурор ссылался на назначение проверки ДВГА, а суд - на проведение экспертизы. Но еще раз пояснили: комплексное проведение экспертизы значимее, чем поверка ДВГА.

Временно отстраненный директор КТЭК Аскар Бекпаганбетов еще до начала рассмотрения апелляционной жалобы сообщил корреспонденту «НГ», что по-прежнему не признает вину.

- Конечно, я рассчитываю на оправдательный приговор, - добавил он. - За что меня наказывать, если я ничего не совершал?

Дату следующего заседания суд пока не назначил.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ