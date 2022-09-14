По подозрению в убийстве 44-летнего жителя села Лесное Аулиекольского района полиция задержала 27-летнего мужчину, жителя села Аулиеколь. Подозреваемый ранее был судим.

Иллюстративное фото dailynews.kz

- Заявление в полицию поступило 27 июля 2022 года от жительницы села Лесное о том, что без вести пропал ее сын, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Тело 44-летнего мужчины полицейские обнаружили в овраге, в 6 километрах от поселка Лесное. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый.

Как пояснили в ДП, место, где нашли тело, не было охвачено пожаром.

Ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство).