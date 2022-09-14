Подозреваемого в убийстве мужчины задержали в Аулиекольском районе
14 сентября 2022, 11:48 | Криминал
По подозрению в убийстве 44-летнего жителя села Лесное Аулиекольского района полиция задержала 27-летнего мужчину, жителя села Аулиеколь. Подозреваемый ранее был судим.
Иллюстративное фото
- Заявление в полицию поступило 27 июля 2022 года от жительницы села Лесное о том, что без вести пропал ее сын, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Тело 44-летнего мужчины полицейские обнаружили в овраге, в 6 километрах от поселка Лесное. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый.
Как пояснили в ДП, место, где нашли тело, не было охвачено пожаром.
Ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство).
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