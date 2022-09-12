По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 сентября, ночью и утром на севере и востоке области ожидается дождь, гроза. В среду, 14 сентября, будет переменная облачность без осадков. Кроме того, 13-14 сентября на севере области в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня будет переменная облачность без осадков.

- Во вторник ночью по области будет от 0-5 градусов, на юге 8 градусов тепла, на севере области заморозки на почве до -3 °С, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем температуру 15-20°С, на северо-востоке 12°С. В ночь на среду термометры вновь покажут 0...+5°С, на юге +8°С. Заморозки на почве -3°С сместятся на северо-восток области. Днём воздух прогреется до 15-20°С, на юге ожидаем 28°С. В Костанае во вторник и среду по ночам будет 3-5°С, в дневное время 16-18°С.

Во вторник ожидается юго-восточный ветер, в среду он периодически будет менять направление на восточное. Прогнозируемая скорость ветра в ближайшие два дня 9-14 м/с.