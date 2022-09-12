Такую возможность жители региона получат в рамках республиканской акции «Народный юрист», которая пройдет 16 сентября одновременно во всех городах Казахстана, в том числе и Костанае.

- Органы государственной власти Республики Казахстан, лучшие юристы и адвокаты окажут гражданам полноценную юридическую помощь по всем интересующим их правовым вопросам и спорам, причем совершенно бесплатно. Цель - повысить правовую грамотность, оказать содействие в решении правовых вопросов, которые возникли у граждан, - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области.

В Костанае акция пройдет по адресу: улица Тәуелсіздік, 118, педагогический институт КРУ им. А.Байтурсынова. Начало в 16.00

Как отметили в антикоре, за период с 2016-го по 2019 год в акции приняли участие более 7 000 лучших экспертов и представителей государственных органов уровня лиц, принимающих решения. Консультации получили более 100 000 обратившихся за правовой помощью человек.