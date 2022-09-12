Казахстанцам стал доступен новый сервис. , передает Informburo.kz.

Госкорпорация "Правительство для граждан" запустила новый сервис: получить документы по 45-ти госуслугам теперь можно при помощи SMS-сообщений, сообщает пресс-служба организации.

Через SMS можно получить документы о назначении выплат по рождению и уходу за ребёнком, пособий по утере кормильца, постановке в очередь в детский сад, получении или продлении разрешений трудовым мигрантам и даже присвоении спортивных званий.

"Раньше клиент приходил в ЦОН дважды – подать заявку и забрать результаты. Теперь второй раз идти в ЦОН не нужно: вы просто получите SMS со ссылкой на готовый документ и сможете распечатать его при необходимости. Это экономит время", – отметил зампредседателя правления "Правительства для граждан" Канат Дыбыспаев.

Нововведение затрагивает госуслуги по линиям социальных выплат, земельных отношений, трудовых разрешительных документов, дошкольных организаций и актов гражданского состояния.

Подробнее ознакомиться со списком госуслуг, доступных в новом сервисе, можно на сайте gov4c.kz.