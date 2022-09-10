В матче 19 тура Казахстанской Премьер-Лиги костанайский «Тобол» дома сыграл с «Атырау», пишет Sports.kz.





Хозяева были фаворитами и владели инициативой, соперник опасно контратаковал и добился своего в концовке первой половины благодаря точному удару под перекладину Демира Имери. После перерыва в игре ничего не изменилось и атыраусцы имели хорошие шансы увеличить разрыв, собственно, как и костанайцы сравнять. В итоге Имери оформил дубль — 0:2.

Теперь у «Атырау» стало 28 очков, и он поднялся на пятое место турнирной таблицы, «Тобол» с 32 баллами остается третьим.

«Тобол» — «Атырау» 0:2 (0:1)

Голы: Имери 39 (0:1), Имери 75 (0:2).