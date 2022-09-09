В субботу, 10 сентября, ночью на западе и юго-западе, днем на большей части региона дождь. На западе и в центре области сильный дождь и гроза, днем град и шквал. Ветер восточный и северо-восточный, 9-14 м/с, при грозе - 15-20 м/с, с порывами 23 м/с. Температура ночью 4...9 градусов, на юге 12 градусов. Днем 10...13 градусов, на юге 18...23 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ

- Погода в ближайшие дни формируется под влиянием циклона, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов Антонина ШИБАРШИНА.

В Костанае облачно, дождь и гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 9-14 м/с, при грозе 15-20 м/с. Температура ночью 4...6 градусов, днем 13...15 градусов.

В воскресенье, 11 сентября, на большей части территории региона дождь, на юге сильный дождь, гроза. Днем на севере и востоке области град. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Температура ночью 3...8 градусов, на юге региона 11 градусов. Днем 7...12 градусов, на юге 15 тепла.

В Костанае дождь, ветер северо-восточный, 15-20 м/с, температура ночью 4...6 градусов, днем 13...15.

В понедельник, 12 сентября, ночью на востоке региона дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, на востоке 15-20 м/с. Температура ночью 0...5 градусов. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки до -3 градусов. Днем 10...15 градусов, на юге 18.

В Костанае переменная облачность, ночью дождь, ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 3...5 градусов, днем 12...15 градусов.