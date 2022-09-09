Возьмите с собой зонтик - О погоде на выходных и в понедельник в Костанае и по области
Андрей СКИБА
В воскресенье, 11 сентября, на большей части территории региона дождь, на юге сильный дождь, гроза. Днем на севере и востоке области град. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Температура ночью 3...8 градусов, на юге региона 11 градусов. Днем 7...12 градусов, на юге 15 тепла.
В Костанае дождь, ветер северо-восточный, 15-20 м/с, температура ночью 4...6 градусов, днем 13...15.
В понедельник, 12 сентября, ночью на востоке региона дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, на востоке 15-20 м/с. Температура ночью 0...5 градусов. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки до -3 градусов. Днем 10...15 градусов, на юге 18.
В Костанае переменная облачность, ночью дождь, ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 3...5 градусов, днем 12...15 градусов.
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