Показатели человеческого развития упали до уровня 2016 года, передает Informburo.kz.

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Казахстан занял 56-е место из 191 страны в индексе человеческого развития. Об этом говорится в новом докладе Программы развития ООН.

Наша республика находится в рейтинге стран с высоким уровнем человеческого развития.

Пятерку государств с самым высоким уровнем человеческого развития в мире занимают Швейцария, Норвегия, Исландия, Гонконг (Китай) и Австралия. США занимают в списке из 191 страны 21-е место, Россия – 52-е, Беларусь – 60-е, Украина расположилась на 77-й строчке, Китай – на 79-й, Узбекистан – на 101-й, Кыргызстан – на 118-й строчке.

Замыкают рейтинг Южный Судан, Чад, Нигер.

По данным доклада, впервые за 32 года, в течение которых Программа развития ООН рассчитывает индекс человеческого развития, измеряющий показатели здоровья, образования и уровня жизни населения стран, его значения снижаются во всём мире уже два года подряд. Показатели человеческого развития упали до уровня 2016 года, что свело на нет большую часть прогресса в достижении целей в области устойчивого развития.

Падение является практически повсеместным, поскольку более 90% стран зафиксировали снижение индекса человеческого развития либо в 2020, либо в 2021 году, и более 40% государств отметили снижение в течение двух лет, что свидетельствует о том, что во многих странах кризис продолжает усугубляться.

"Мир изо всех сил пытается реагировать на кризисы, разгорающиеся один за другим. Мы видим на примере кризиса стоимости жизни и энергетического кризиса, что несмотря на заманчивость сосредоточения усилий на быстрых решениях, таких как субсидирование ископаемых видов топлива, тактика экстренной помощи сдерживает долговременные системные изменения, которые мы должны осуществить. Мы находимся в состоянии коллективного паралича в осуществлении этих изменений. В мире, в котором главенствует неопределённость, нам необходимо обновлённое чувство глобальной солидарности для преодоления взаимосвязанных, общих проблем", – отметил администратор ПРООН Ахим Штайнер.

В отчёте анализируется, почему необходимые изменения не происходят, и рассматриваются множественные причины, включая то, как незащищённость и поляризация сегодня подпитывают друг друга, препятствуя солидарности и коллективным действиям, которые необходимо предпринять для преодоления кризисов на всех уровнях. Новые расчёты показывают, например, что те, кто ощущают себя наиболее незащищёнными, с большей вероятностью придерживаются крайних политических взглядов.

Чтобы наметить новый курс, в отчёте рекомендуется осуществлять меры политики, сфокусированные на инвестициях – от возобновляемых источников энергии до готовности к пандемиям, и страховании, включая социальную защиту.