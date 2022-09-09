160 детей с ограниченными возможностями бесплатно отдохнули в центре «Хатико» вместе с сопровождающими их людьми. Об этом 7 сентября рассказали на брифинге «Организация отдыха для детей инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями».

Центр "Хатико", располагающийся в сосновом лесу, уже не первый год принимает детей с ограниченными возможностями, но 2022 год, как отметил председатель ОФ "Перекрёсток" Алексей КУЛИКОВ, "можно считать некой вехой".

- Мы отработали госсоцзаказ и 100 детей в сопровождении родителей посетили «Хатико», - собщил Куликов. - И ещё 60 детей отдохнули у нас в рамках проекта, который реализуется в партнерстве с ОО «Радуга» на средства благотворителей. За 8 лет работы центра это самое большое количество отдохнувших за год. В самые лучшие годы у нас охват был не более 100-120 детей. Ценно то, что к нам приезжали дети с сопровождающими, по большей части это были родители, реже - опекуны. Они приезжали вместе, заселялись вместе, вместе посещали мероприятия. Многие дети впервые за свою жизнь не только выехали на природу, увидели лес, но и вообще вышли за пределы своего дома и двора.

В лагере центра «Хатико» организовано пятиразовое питание, работают психологи, инстукторы ЛФК. Срок пребывания - 5 дней, программа плотно расписана: помимо реабилитацинных мероприятий, дети занимаются спортом, учатся стрелять из лука, ходят в походы, каждый вечер - общение у костра. В планах ОФ «Перекресток» - постройка бассейна, возможно, возвращение иппотерапии (терапевтическое катание на лошадях).

- Всего по области 9 692 ребенка с особыми образовательными потребностями, - сказал Куликов, - из них 459 обучаются на дому. При грубом расчете видно, что мы в этом проекте охватили всего 1% таких детей. Есть куда расти. С нами связалось управление соцзащиты и попросило расчеты нашей мощности. Мы предоставили свой взгляд на то, как бы могли работать. По нашим расчетам выходит, что в следующем году при наших мощностях и соответствующем финансировании сможем охватить 500 детей. Заезды будут в течение всех сезонов, не только летом. Кроме того, мы надеемся, что и другие лагеря смогут принимать детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями. Только для этого они должны быть соотвествующим образом оборудованы.

Все расходы по пребыванию и детей, и сопровождающих - около 52 000 тенге на человека - были оплачены из бюджета управления образования.

- Это один из 58 проектов, которые в текущем году реализует управление образования,- объяснила руководитель отдела социальной защиты детства Сания АЛХАМБАЕВА. - Причём требовалось учесть, что у разных детей разные особенности и потребности. Мы сейчас дали задание по районам, чтобы формировались заявки на следующий год. Активно в этом направлении уже работают Костанай, Лисаковск, Фёдоровский район.

Алексей Куликов заметил, что опыт этого года показал потребность в расширении разнообразия программ пребывания детей с учетом специфики инвалидности. Не все мероприятия подходят, к примеру, детям с эпилепсией, отдельная программа необходима слабослышащим детям и так далее. Все нюансы намерены учесть в следующем году.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ