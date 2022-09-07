В четверг, 8 сентября, на севере региона возможен небольшой дождь, ночью и утром на западе и севере туман. Ветер западный 7-12, днем на севере и востоке порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7, на юге +10 градусов, на северо-западе возможны заморозки на почве -2 градуса. Днём +15...+20, на юге +23 градуса.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае 8 сентября осадки маловероятны, ночью и утром возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Ночью +3...+5, заморозки на почве -2 градуса. Днём +16...+18 градусов.

- В пятницу, 9 сентября, на севере области дожди и грозы, ветер юго-западный 9-14, на севере и западе 15-20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Температура воздуха ночью +5...+10, на юге +13 градусов, днём +15...+20, на юге +23 градуса.

В Костанае 9 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью +5...+7, днём +16...+18 градусов.

В субботу, 10 сентября, ночью на севере и западе области дождь, днем дожди уже будут лить на большей части региона. На севере и западе возможны грозы, а днём град. Ветер северный 9-14, на севере и западе 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, на юге +12 градусов, днём +10...+15, на юге +18 градусов.

В Костанае 10 сентября переменная облачность, временами дождь и гроза. Ветер северный 9-14 м/с. Ночью +5...+7, днём +13...+15 градусов.

По информации синоптиков, в Аулиекольском районе до конца рабочей недели дожди маловероятны. Их ждут ближе к субботе.