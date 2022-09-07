В 2023 году на ЕНТ изменят количество и качество вопросов по двум предметам
7 сентября 2022, 14:24 | Общество
Также в тестовых заданиях сократят количество вариантов ответов, передает Informburo.kz.
Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев сообщил о нововведениях в правила проведения ЕНТ.
С 2023 года будут внесены изменения в предметы "История Казахстана" и "Грамотность чтения".
- В одном варианте дисциплины "История Казахстана" будет 20 тестовых заданий (20 баллов): с первого по 10-й – тестовые задания с выбором одного правильного ответа, с 11-го по 20-й – тестовые задания на основе контекста;
- В структуре дисциплины "Грамотность чтения" будет 15 тестовых заданий (15 баллов) по трём текстам.
Действующими правилами в ЕНТ предусмотрено 15 вопросов по истории Казахстана и 20 – по грамотности чтения.
Также введут изменения в структуру заданий ЕНТ:
- уменьшат в тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов с пяти до четырёх;
- в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трёх правильных ответов) сократят количество вариантов с восьми до шести.
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