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В 2023 году на ЕНТ изменят количество и качество вопросов по двум предметам

7 сентября 2022, 14:24 |  Общество

Также в тестовых заданиях сократят количество вариантов ответов, передает Informburo.kz.

 

Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев сообщил о нововведениях в правила проведения ЕНТ.

С 2023 года будут внесены изменения в предметы "История Казахстана" и "Грамотность чтения".

  • В одном варианте дисциплины "История Казахстана" будет 20 тестовых заданий (20 баллов): с первого по 10-й – тестовые задания с выбором одного правильного ответа, с 11-го по 20-й – тестовые задания на основе контекста;
  • В структуре дисциплины "Грамотность чтения" будет 15 тестовых заданий (15 баллов) по трём текстам.

Действующими правилами в ЕНТ предусмотрено 15 вопросов по истории Казахстана и 20 – по грамотности чтения.

Также введут изменения в структуру заданий ЕНТ:

  • уменьшат в тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов с пяти до четырёх;
  • в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трёх правильных ответов) сократят количество вариантов с восьми до шести.