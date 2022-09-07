Премьер-министр считает, что нехватка дизтоплива в регионах была создана искусственно, передает Informburo.kz.

На совещании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что напряжённая ситуация вокруг ГСМ сложилась из-за отсутствия должной координации между центром и регионами, сообщается на сайте главы кабмина.

По его словам, со стороны Министерства энергетики и "КазМунайГаза" нет чёткой синхронизации по логистике, отгрузке с нефтеперерабатывающих заводов и необходимым объёмам нефтепродуктов в регионах. Кроме того, компания "Казахстан темир жолы" не смогла обеспечить своевременную поставку цистерн на НПЗ и не скорректировала графики подачи подвижного состава.

"Несмотря на введённый запрет, бензин и дизельное топливо вывозились под видом других товаров. К примеру, экспорт печного топлива вырос в 11 раз. Это означает, что со стороны Министерства энергетики нет должного контроля за этим вопросом", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также добавил, что при попустительстве со стороны "КазМунайГаза" частными "давальцами", не являющимися недропользователями, перерабатывалась нефть на НПЗ, что привело к продаже нефтепродуктов по завышенным ценам.

Алихан Смаилов подчеркнул, что из-за отсутствия чёткого механизма определения операторов льготного ГСМ в регионах создаются условия для выбора привилегированных компаний. Кроме того, Минэнерго не установлена предельная стоимость льготного топлива, поэтому цена формируется на усмотрение оператора.

"Все эти факты привели к искусственной нехватке дизтоплива в регионах и росту цен", – отметил премьер-министр.

За допущенные пробелы в работе к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены уполномоченные лица Минэнерго, КМГ, ТОО "Petrosun" и АНПЗ.

Для исключения непродуктивных посредников Алихан Смаилов поручил нормативно урегулировать вопросы обеспечения сельхозпроизводителей льготным ГСМ с установлением предельной суммы маржи и конечной стоимости.

"Приоритет должен отдаваться компаниям, имеющим заправочные станции в районах и отдалённых населённых пунктах", – отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил:

обеспечить рациональную логистику ГСМ, в том числе для нужд сельского хозяйства, от НПЗ до хранилищ и АЗС в регионах;

рассмотреть вопрос снижения ж/д тарифов для транспортировки ГСМ в период посевной и уборочной кампаний;

создать региональные комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими АЗС для недопущения необоснованного повышения цен и перетоков нефтепродуктов.

В части обеспечения регионов углём глава правительства поручил заблаговременно проработать вопрос недопущения необоснованного роста розничных цен на местах и принять незамедлительные меры по плановой поставке твёрдого топлива, особенно в отдалённые районы.