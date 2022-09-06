137 казахстанцев лишись грантов после проверок видеозаписей c ЕНТ. Об этом рассказал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает Tengrinews.kz.

Фото:instagram.com/ruslan_yemelbayev

"На данный момент по итогам просмотра видео аннулированы результаты ЕНТ 153 тестируемых, из которых 137 являются обладателями образовательных грантов. Мы уже приняли соответствующие меры, и их свидетельства о гранте признаны НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ", - сообщил Емелбаев.

По его словам, в отношении сотрудников Национального центра тестирования проводятся служебные проверки, направляются письма в соответствующие госорганы для дальнейших работ.

"В этом году 327 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки пронести запрещенные предметы во время запуска на тестирование. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 322 человека", - поделился директор НЦТ.