На открытом чемпионате США по теннису (US Open) после восьми игровых дней определились составы всех четвертьфинальных пар в одиночном и парном разрядах.

Участник US Open Александр Бублик будет выступать на престижном турнире в Нур-Султане ATP 500 Astana Open / Фото ktf.kz

К сожалению, до этой стадии турнира ни один из шести казахстанских теннисистов не дошел. Последняя представительница Казахстана Анна Данилина, лучшая теннисистка страны в парном разряде, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 19 место, в дуэте с бразильянкой Беатрис Аддад Майей дошла на US Open до 1/8 финала женского парного разряда. Казахстанско-бразильская пара в этом году играла в финале первого турнира серии «Большого шлема» Australian Open, а в Нью-Йорке, где была посеяна под 8-м номером, уступила в двух сетах другому интернациональному дуэту - Николь Меликар (США) / Эллен Перес (Австралия) со счетом 3:6, 3:6 и не смогла выйти в четвертьфинал.

К этому моменту на US Open-2022 произошло историческое событие - знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс, в активе которой в одиночном разряде 23 чемпионских титула турниров «Большого шлема» и 73 - на турнирах WTA, сыграла заключительный матч в своей карьере, уступив в третьем круге женского одиночного разряда в трех сетах Айле Томлянович из Австралии - 5:7, 7:6, 6:1.

И если до четвертьфинала одиночного разряда у женщин дошла первый номер турнира и первая ракетка мира Ига Свентек из Польши, то в мужском турнире лидер мирового рейтинга россиянин Даниил Медведев завершил турнир, проиграв в четвертом круге Нику Кирьосу из Австралии (25-я ракетка мира).

Кроме этого, не пробился в четвертьфинал и посеянный на US Open под вторым номером испанский теннисист Рафаэль Надаль (3-е место в мире), уступивший в четвертом круге американцу Френсису Тиаффо (26-е место в мире).

Казахстанские любители тенниса вскоре смогут увидеть некоторых из участников US Open на турнире ATP 500 Astana Open, который пройдет с 1 по 9 октября в Нур-Султане. Среди них - уже завершившие выступления в Нью-Йорке первый номер рейтинга ATP Даниил Медведев, Стефанос Циципас (5-й номер рейтинга АТР) из Греции, Феликс Оже-Альяссим (8-й номер рейтинга АТР) из Канады, Хуберт Хуркач (10-й номер рейтинга АТР) из Польши, Янник Синнер (13-й номер рейтинга АТР) из Италии, Диего Шварцман (16-й номер рейтинга АТР) из Аргентины, Марин Чилич (17-й номер рейтинга АТР) из Хорватии, Роберто Баутиста-Агут (18-й номер рейтинга АТР) из Испании и Григор Димитров (18-й номер рейтинга АТР) из Болгарии, а также продолжающие выступать Карлос Алькарас (4-й номер рейтинга АТР) из Испании и Андрей Рублев (11-й номер рейтинга АТР) из России.