Взять заем у банка казахстанцам с плохой кредитной историей на сегодняшний день довольно сложно. Однако бытует мнение, что дело поправимое и рейтинг заемщика можно улучшить. Так ли это? Редакция Tengri_Lifestyle поинтересовалась у эксперта.

Кредитная история может испортиться, если выплата за полученный кредит или покупку в рассрочку по какой-то причине была задержана или попросту вовсе не была произведена. При этом важно понимать, что кредитная организация Казахстана, будь то банк или МФО, обязана отправлять отчет о благонадежности плательщика в Первое кредитное бюро и Государственное кредитное бюро. Таким образом, следующий кредитор, глядя на отчет по вашей кредитной истории, будет знать, можно ли вам доверять.

"Исправить кредитную историю нельзя, но можно ее значительно улучшить", - говорит глава блока по работе с пользователями ТОО "Первое кредитное бюро" Индира Карлыбаева.

"Конечно же, лучше не портить кредитную историю. Исправить плохую кредитную историю, если мы говорим об удалении кредитной информации, которая содержится в кредитной истории, никак нельзя. То есть если у вас были просрочки, то информация об этом останется в кредитной истории даже после полного погашения займа. Здесь же содержится полная информация о том, на сколько дней была просрочка и в каком месяце она была. Удалить или обновить ее нельзя. Кредитную историю можно улучшить, сформировав положительную дисциплину по новым займам", - поделилась Карлыбаева в интервью корреспонденту.

"Понятно, что клиенту с плохой кредитной историей не выдадут большой кредит, но взять товар в кредит или в рассрочку на небольшую сумму возможно", - отмечает эксперт.

По словам Карлыбаевой, начав с малых сумм и ежемесячно формируя положительную финансовую дисциплину, можно добиться результата.

"С течением времени в кредитной истории будет отражаться информация о том, что вы своевременно погашаете свои кредиты. Соответственно, при новом займе банк будет ориентироваться на это. Не стоит забывать, что у каждого банка своя политика кредитования. Кто-то смотрит на то, была ли просрочка за последний год, кому-то достаточно посмотреть информацию за последние шесть месяцев. Кто-то смотрит полную историю. Поэтому вы не можете заранее знать, выдаст ли вам банк кредит", - советует эксперт.

Итак, запоминаем основные шаги:

ознакомьтесь с вашей кредитной историей;

ознакомьтесь с факторами, влияющими на ваш рейтинг;

исправно платите по всем счетам;

рефинансируйте кредиты;

действуйте пошагово.

Советы казахстанцам: во избежание ошибок

Индира Карлыбаева советует казахстанцам периодически проверять свою кредитную историю в Первом кредитном бюро.

"Раз в год в Первом кредитном бюро можно получить свой персональный кредитный отчет бесплатно. Во-первых, вы проверяете своих кредиторов (банк), как правильно они выгружают информацию о погашении. Потому что вы можете закрыть кредит, думать, что все в порядке, а на самом деле у вас может остаться определенная сумма. Если сумма незначительная, то кредитор может не извещать об этом, а дни просрочки будут копиться и портить историю. Во-вторых, проверяя свою кредитную историю, вы можете себя обезопасить от мошеннических действий", - советует эксперт.

При этом Карлыбаева рекомендует казахстанцам не покупаться на предложения мошенников, которые предлагают "обнулить кредитную историю" и удалить все просрочки по кредитам. Как уже было сказано ранее, сделать это невозможно.

"Сейчас очень много мошенников, которые предлагают исправить (обнулить) кредитную историю, удалить просрочки за вознаграждение, представляясь сотрудниками кредитного бюро или банка. Таких мошенников, как правило, очень сложно поймать, поскольку все проводится в онлайн-режиме. Конечно же, никто ничего не исправляет, поскольку исправить историю невозможно по закону. Сделать это можно, только формируя новую положительную дисциплину по новым займам. Это единственный способ", - заключает Индира Карлыбаева.