Холодную воду отключат на день в одном из районов Костаная
6 сентября 2022, 09:45 | Государство
Отключение вызвано аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул. Карбышева д.81, сообщает пресс-служба ГКП «Костанай-Су» в своем Instagram.
Иллюстративное фото fee.org
В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды 7 сентября с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
Жилые дома:
- 8 мкрн д. 14, 14а, 15, 16
Соц объекты:
- Супермаркет «Солнечный» по ул. Карбышева д.85
- Баня «Эдем» по ул. Карбышева д.83
- Караоке-клуб «Атмосфера» по ул. Карбышева д.83б
- Торговый дом «Народный» по ул. Карбышева д.81
- «Fix Price» по ул. Карбышева д.83а
- Автомойка по ул. Карбышева д.81/1
- АЗС Мунай по ул. Карбышева д.81/2
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
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