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Холодную воду отключат на день в одном из районов Костаная

6 сентября 2022, 09:45 |  Государство

Отключение вызвано аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул. Карбышева д.81, сообщает пресс-служба ГКП «Костанай-Су» в своем Instagram.

Иллюстративное фото fee.org

В связи с  этим будет прекращена подача питьевой воды 7 сентября с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

Жилые дома:

  • 8 мкрн д. 14, 14а, 15, 16

Соц объекты:

  • Супермаркет «Солнечный» по ул. Карбышева д.85
  • Баня «Эдем» по ул. Карбышева д.83
  • Караоке-клуб «Атмосфера» по ул. Карбышева д.83б
  • Торговый дом «Народный» по ул. Карбышева д.81
  • «Fix Price» по ул. Карбышева д.83а
  • Автомойка по ул. Карбышева д.81/1
  • АЗС Мунай по ул. Карбышева д.81/2

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.