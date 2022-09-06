Председатель Национального банка Галымжан Пирматов объяснил решение по базовой ставке на уровне 14,5 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Текущий уровень базовой ставки обеспечивает устойчивость финансового рынка и поддерживает сберегательную активность субъектов экономики. Складывающаяся инфляция обусловлена продолжающейся адаптацией внутренних цен под внешний ценовой шок", - сказал Пирматов на брифинге ведомства.

По его словам, эффект значительного повышения базовой ставки на экономику с начала года еще до конца не проявился и требует соответствующей оценки в будущем.

"Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от прогнозной траектории инфляции, а также баланса рисков во внешней и внутренней среде", - заключил Пирматов.

Сообщается, что следующее решение по базовой ставке будет объявлено 24 октября 2022 года в 14.00 по времени Нур-Султана.

Базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка.

Как объясняют эксперты, базовая ставка определяет стоимость денег в финансовой системе. Она влияет на стоимость кредита и стоимость депозита. К примеру, стоимость кредита в Казахстане складывается из базовой ставки, плюс прибыль банка, плюс риски, зависящие от заемщика. Таким образом, рост базовой ставки означает рост процентов по кредитам и депозитам.