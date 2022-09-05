По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 сентября, утром и днём на севере, востоке и юге области ожидаются дождь, гроза. В среду, 7 сентября, днём дождь с грозой пройдёт на большей части территории области. Днём на севере, западе и юге области прогнозируются шквал, град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня будет облачно, временами возможен дождь.

- Во вторник ночью по области будет 7-12, на юге 15-20 градуса тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем температуру 15-20°С, на юге 25-30°С. В среду в ночное время термометры покажут 8-13°С, на юге 18°С. Днём столбики термометров поднимутся до отметок 13-18°С, на юге 21°С. В Костанае во вторник и среду по ночам будет 8-10°С. Днём во вторник ожидаем 17-19°С, в среду 16-18°С.

Во вторник ожидается северный и северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на западе, севере и юге области. В среду ветер будет северо-западный скоростью 15-20 м/с, на западе, севере и юге области порывы 23-28 м/с.