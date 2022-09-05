Документы вне очереди восстановят пострадавшим при пожарах в Костанайской области
5 сентября 2022, 11:26 | Государство
Об этом сообщает пресс-служба филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области.
«Сотрудники отделов по обслуживанию населения в районах, пострадавших от природной стихии, совместно с представителями миграционной полиции, готовы оказать помощь погорельцам. Для восстановления документов, удостоверяющих личность, а также документов на движимое и недвижимое имущество жителям необходимо обратиться в ЦОН. Прием пострадавших граждан осуществляется вне очереди. Сотрудники готовы оказать содействие гражданам в оформлении документов без перерыва на обед», - сообщил директор областного филиала госкорпорации Миржан ЖАНАБАЕВ.
Адреса отделений:
- с. Аулиеколь, ул . Ш. Жанибек Батыра.
- с. Карасу, ул. Комсомольская, 24.
Последние новости
05.09.22 14:27 Токаев провел совещание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области
05.09.22 13:46 В Костанайской области выявили превышения по диоксиду азота, оксиду углерода и диоксиду серы
05.09.22 13:30 Как выглядит пожар в Костанайской области из космоса
05.09.22 12:17 Бесплатную помощь психологов могут получить пострадавшие от пожаров в Костанайской области
05.09.22 09:15 Николай ВОРОНИН: У денег глаз нет
04.09.22 18:59 Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.