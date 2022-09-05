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Документы вне очереди восстановят пострадавшим при пожарах в Костанайской области

5 сентября 2022, 11:26 |  Государство

Об этом сообщает пресс-служба филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области.

 

«Сотрудники отделов по обслуживанию населения в районах, пострадавших от природной стихии, совместно с представителями миграционной полиции, готовы оказать помощь погорельцам. Для восстановления документов, удостоверяющих личность, а также документов на движимое и недвижимое имущество жителям необходимо обратиться в ЦОН. Прием пострадавших граждан осуществляется вне очереди. Сотрудники готовы оказать содействие гражданам в оформлении документов без перерыва на обед», - сообщил директор областного филиала госкорпорации Миржан ЖАНАБАЕВ.

Адреса отделений:

  • с. Аулиеколь, ул . Ш. Жанибек Батыра.
  • с. Карасу, ул. Комсомольская, 24. 