Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожара в Аулиекольском районе уже второй день ведут волонтеры областного центра. В центре города одежду, продукты и бытовую химию собирают волонтеры костанайского филиала ассамблеи народа Казахстана.

- Мы начали работать вчера, у нас работают волонтеры из всех этнокультурных объединений, - рассказала "НГ" руководитель Дома дружбы Наталья РАМАЗАНОВА. - Все средства и продукты, которые должны были быть направлены на мероприятие в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова, мы перенаправили в Аулиеколь. Примерно на 130 000 тенге. Недавно вернулась газель, которую мы отправили с гуманитарной помощью рано утром. Закупили мы одеяла, подушки, постельное белье, корпе, матрасы, бытовую химию и памперсы. После обеда мы отправляем ещё две газели с гумпомощью. Сейчас по линии совета матерей областной АНК мы открыли специальный счёт, куда любой желающий может скинуть деньги. Их мы отправим на специальный централизованный счёт, который открыли в Костанайской области.

К 15 часам на счёт ассамблеи костанайцы перевели уже 477 тысяч тенге. По словам Рамазановой, завтра волонтеры продолжат сбор помощи, правда вместо нескольких выездов планируют организовать один большой рейс.

- Я здесь с 8 утра, пришел можно сказать на работу в свой выходной, - рассказал "НГ" заместитель председателя украинской этнокультурной общины Денис ТЕСЛЕНКО. - Нельзя, конечно, оставить людей в беде. Костанайцы приходят, приносят вещи, спрашивают - как ещё можно помочь?! Люди делятся тем, что у них есть. Мы гумпомощь не сортируем, люди чаще всего сами рассортировали отдельно вещи и продукты. Там на месте уже распределят кому что нужно. Люди бывает приезжают с набитыми багажниками, мы им помогаем разгрузить их и переложить вещи в нашу газель.

Когда в газель загрузили гумпомощь из ассамблеи, люди свои вещи начали грузить напрямую в газель. Мы поговорили с некоторыми из них.

Волонтеры помогли женщине донести гумпомощь до пункта сбора

- Это большая беда, прочитала что необходимо в газете, сегодня собрала какие были подушки, одеяла и принесла сюда, - говорит Лариса НЕВПРЯГА. - У меня ещё от бабушки лежали вещи, которые дарили нам, но мы ими не пользовались. Надеюсь, что эти вещи помогут людям.

- Мы собирали вещи всей семьёй, это большое горе и мы хотели быть сопричастными, помочь людям, - отмечает Виктория ЛИ. - Решили, что нужно собрать моющие средства, шампуни, привезли воду.

Костанайцы рассказывают, что несут из дома что только могут: от старой школьной формы внуков до консервов и туалетной бумаги. В 16 часов газель АНК отправилась собирать гумпомощь с других точек сбора в городе. После она сразу отправится в Аулиеколь.

Списки адресов приема гуманитарной помощи:

1) 1 мая 151. Стариное двухэтажное красное здание с зелёной крышей между СПИД центром и областной больницей. Вход со стороны Амангельды.

2) Дом дружбы, Алтынсарина 115. Вход со стороны казактелекома

3) Рабочая 162/2. Магазин Пивной цех

4)Центр, Костанай 2, Плаза, +7 778 955 55 65 (Акзинат)

5)Достык, Джангильдина 1, +7 777 412 9045 (Татьяна)

9) 8 мкрн 23, кв 8, +7 777 274 3998 (Виктория)

10) Гоголя 70, городской филлиал партии AMANAT

11) Гоголя, 61

12) Супермаркет Бородинский, Гоголя, 98

13)Супермаркет Норма, Карбышева, 13а

14) Супермаркет Норма, Маяковского, 105/1

15)Супермаркет Норма, Гоголя, 61

16) Клуб Забава, 9 мкр, 13 А, +7 705 183 1555

18) Гоголя 111, областной филиал партии AMANAT