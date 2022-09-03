По состоянию на 18:00 двумя вертолетами с водосливными устройствами МЧС проведено 12 сбросов и слито 36 тонн воды. Забор воды для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км. Площадь пожара превысила 3000 га.

Проведена перегруппировка сил и средств, которые сосредотачиваются на защите населенных пунктов Аманкарагай и Новонежинка. Проведена эвакуация населения из с.Озерное (население 250 человека) и северной части с.Аманкарагай (1000 человек). В с. Озерное горит 3-х жилых домов, тушение осуществляется 6 пожарными автомобилями, с подвозом воды 8 водовозами.

Начата эвакуация с. Калинино - 228 человек, с. Лесное -363 человека. В 17.20 создалась угроза нефтебазы в с. Аманкарагай, на месте работают 3 пожарных автоцистерны.

В тушении пожара задействованы силы и средства в количестве 235 человек личного состава 32 единиц техники, 3 воздушных судна, 3 пожарных поезда.

Напомним, лесной массив загорелся вчера, 2 сентября. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. К работе привлечены силы четырех областей.