Чемпионат по многофункциональному пожарному многоборью прошел 2 сентября в Костанае. Участвовали 27 пожарных из всех городов и районов Костанайской области. Участником предстояло показать свое мастерство в силовых упражнениях, которые имитируют работу пожарного.

- Это можно сказать то, что мы делаем каждый день, - рассказал «НГ» главный секретарь чемпионата Айдар КУМБАМОВ. – Пожарный должен на скорость добежать до турникета, 10 раз подтянуться, надеть специальную форму. В ней участник перекатывает шину от КАМАЗа, затем он поднимает гирю, после берет шланг и весте с ним по лестнице взбирается на второй этаж дома. На третьем этаже его ждет манекен, который нужно вынести из здания и донести до финиша. На мой взгляд, участники хорошо подготовились, посмотрим на результаты.

Задача чемпионата не из легких даже для опытных пожарных. Некоторым понадобилась помощь медиков.

Старший пожарный спасатель СПЧ №1 Костаная Риза ТУРЛУБЕКОВ пришел в профессию сразу после армии.

- Это достойная профессия – спасть людей, всегда хотел помогать людям, - считает Риза. – На подготовку к соревнованиям дали неделю. Здесь все задания тяжелые, но это наша работа. Я уже не первый раз участвую в чемпионате, предыдущий был в 2018 году. Нам всегда нужно быть готовым ко всему, потому что когда ты заступаешь на смену, никогда не знаешь чего ждать.

Манекена, который на чемпионате спасают пожарные, зовут Яшка. Молодые участники уже и не помнит почему ему дали такое имя. Яшка хоть и худой, но весит примерно 30 кг.

- Я немного готовился к чемпионату, я Яшку заранее только не таскал, а все остальные задачи для меня привычные, - отмечает младший сержант СПЧ №2 Рудного Арман АВГУМБАЕВ. – Шина КАМАЗа может сбить дыхание, а подтягивания для меня легкие.

- Главное, что я не сдался и мышцы меня не подвели, добежал до финиша, - добавляет пожарный из ПЧ №12 города Жетикары Султанбай АУЛИЕХАН. – Конечно, Яшку спускать трудно, потому что ступеньки не удобные, слишком крутые. А так мне все понравилось, проверил себя.

По итогам чемпионата третье место у СПЧ №2 Рудного, второе у СПЧ №3 Костаная. В лидеры тоже вырвался представитель областного центра из СПЧ №1.

Фото Георгия ГОВОРОВА