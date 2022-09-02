Завершился прошедший в трех городах республики розыгрыш Кубка Казахстана по хоккею с шайбой - Parimatch-Qazaqstan Kybogy 2022, в котором за почетный трофей боролись 11 клубов из Казахстана и один из Узбекистана.

Лучшему снайперу группового этапа нападающему «Горняка» Евгению Степанову (№52) не удалось отличиться в полуфинале / Фото vk.com/gornyak_official

После групповой стадии определился квартет участников финальной части, куда впервые за семь лет пробился и «Горняк», занявший второе место в группе «С». При этом рудненский клуб стал самой результативной командой группового этапа. На его счету 18 заброшенных шайб. Лучшими бомбардирами этой стадии с шестью набранными баллами стали представители «Горняка» Максим Кунишников (2 гола + 4 результативные передачи) и Оскар Юлбарисов (1+5). Одним из лучших снайперов этой кубковой стадии стал нападающий рудничан Евгений Степанов, забросивший 4 шайбы, а лучшие показатели результативности среди защитников также у игроков «Горняка» Данила Щекина (1+3) и Валерия Садикова (0+4).

В полуфинале соперником «Горняка» стал «Арлан», с котором он встречался в рамках группового этапа. В том матче сильнее был кокшетауский клуб, но добиться победы он смог лишь в овертайме.

В полуфинальном поединке между «Горняком» и «Арланом» счет был открыт лишь за минуту с небольшим до первого перерыва. Причем, как и во всех трех встречах группового этапа первым пропустил рудненский клуб, имевший на тот момент численный перевес. И если на групповом этапе «Горняк» легко догонял соперника, то в полуфинале воспользоваться снайперскими способностями своих игроков у него не получилось. Вернее, не позволил этого сделать соперник, который забросил в течение первых пяти минут второго периода еще четыре безответные шайбы в ворота, защищаемые Никитой Акулининым, которого на 25-й минуте наставник рудничан Сергей Невструев сменил на пока находящегося на просмотре голкипера молодежного состава «Горняка» Илью Лигая. Но и тому пришлось в третьем периоде дважды вынимать шайбу из сетки своих ворот. В итоге крупное поражение «Горняка» - 0:7 (0:1, 0:4, 0:3).

Во втором полуфинале «Сарыарка» также забросила в ворота своего соперника - «Иртыша» семь шайб. Правда, павлодарцы четырежды по ходу встречи сравнивали счет, но карагандинцы все же победили - 7:5 (2:2, 4:2, 1:1).

В финальном матче, прошедшем, как и полуфинальные встречи, в Нур-Султане на площадке многофункционального ледового дворца «Барыс», разгромивший рудничан «Арлан» ни разу не смог поразить ворота «Сарыарки», которая, выиграв со счетом 3:0 (0:0, 0:1, 0:2), в третий раз подряд стала обладателем Кубка Казахстана по хоккею с шайбой.

Лучший бомбардир групповой стадии нападающий «Горняка» Максим Кунишников (№95) не смог огорчить в полуфинале лучшего голкипера Кубка РК Максима Грязнова («Арлан») / Фото vk.com/gornyak_official

Принявший участие в торжественной церемонии закрытия турнира министр культуры и спорта РК Даурен Абаев вручил кубок победителям, а также наградил персональными призами лучших игроков турнира, которыми оргкомитет соревнований признал вратаря «Арлана» Максима Грязнов, защитника «Арлана» Ивана Степаненко, нападающего «Сарыарки» Андрея Лагунова и Всеволода Логвина из «Номада», ставшего лучшим молодым игроком Кубка РК.