По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 сентября, в северной половине области днём ожидаются грозовые дожди, шквал. На северо-востоке области возможен град. В воскресенье, 4 сентября, дожди с грозами будут идти уже на востоке области. В понедельник, 5 сентября, дожди, грозы и шквал ожидаются на юге и западе области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае кратковременный дождь с грозой пройдёт в субботу, в последующие два дня будет переменная облачность без осадков.

- В ближайшие трое суток будет держаться высокая температура воздуха, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - В субботу ночью будет 18-23, на северо-западе 15°С. Днем по области прогнозируемая температура - 28-33, на юге и востоке 38 градусов. На воскресенье и понедельник прогноз по температуре воздуха одинаковый. В ночное время термометры покажут 10-15, на юге 18°С. Днём будет 18-23, на юге 23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 20-22°С, днём 28-30°С. В воскресенье и понедельник: ночью 10-12°С, днём 20-22°С.

Ветер в субботу ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с на севере с порывами до 15-20 м/с. При грозе отдельные порывы бьудут достигать скорости 23 м/с. В воскресенье и понедельник ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с с периодическими усилениями до 15-20 м/с.