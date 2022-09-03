В конце августа филиал республиканского общественного объединения «Союз родителей особенных детей» прошел учетную регистрацию и фактически начал работу в Костанае.





Руководителем филиала стала Назгуль ЖУРМАГАМБЕТОВА, активная участница всех встреч родителей особенных детей с властями и общественных слушаний. У женщины не только опыт мамы, но и высшее экономическое образование. Вторая профессия Назгуль - кондитер. Она умеет делать восхительные торты, пирожные и уже наметила серию мастер-классов для мам особенных детей.

- Мы только открыли наш филиал, - рассказала "НГ" Назгуль , - а к нам уже обращаются за помощью. Это говорит о том, что люди очень в ней нуждаются. Правда, не все понимают, какого рода поддержку от нас ждать. Просят и даже требуют денег. Но мы - не фонд и не оказываем финансовую помощь. А вот если нужно отстоять право на получение выплат, препаратов, средств ухода, на санаторное лечение, дагностику, тогда следует обращаться к нам. Помимо отстаивания прав отдельного человека, будем стараться взаимодействовать с властями, когда они принимают важные для нас решения. У нас уже запланированы встречи с акимом города и с представителями облздрава.

Республиканский союз был создан в феврале 2020 года для того, чтобы родители детей-инвалидов могли получить необходимую психологическую и юридическую помощь, а их дети имели равные с другими пациентами права на доступ к квалифицированным медицинским услугам (диагностику, лечение, реабилитацию). Объединение борется и за права взрослых с ограниченными возможностями здоровья. В уставе ОО указано: «Осуществление деятельности, содействующей реализации равных прав ребенка, подростка и взрослого с ОВЗ по обеспечению равного доступа ко всем инфраструктурам в социальной сфере (частные и государственные коррекционные и иные специализированные садики и центры, частные и государственные коррекционные или специализированные школы, частные и государственные учреждения, предоставляющие социальные услуги, центры обслуживания населения, учреждения развлекательной индустрии - кинотеатры, театры, парки, бассейны, цирк и т. д.)».

Говоря простыми словами, главная цель - добиться, чтобы повсюду к людям с ограниченными возможностями любого возраста относились по-человечески. А ещё - чтобы родители детей с инвалидностью сами не чувствовали себя выброшенными из жизни.

За два с половиной года объединение открыло филиалы в Шымкенте, Кокшетау, Кентау, Алматы, Риддере, Караганде, Павлодаре. Костанайский стал восьмым. Всеми филиалами руководят мамы или папы особенных детей. Эту ношу они взвалили на свои плечи добровольно, потому никто лучше них не понимает всех сложностей жизни семей, где есть инвалиды.

РОО «Союз родителей особенных детей» - по сути онлайн-платформа, найти её легко по адресу https://srod.kz/. Костанайский филиал имеет свою страницу в Инстаграм: @srod_kostanai. Обратиться к Назгуль Журмагамбетовой можно по телефону: +7-777-119-73-18.