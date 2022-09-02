Аналитики Ranking.kz подсчитали коррупционные правонарушения, совершенные служащими акиматов и их структурных подразделений с января по июль 2022 года, и выяснили, в каких регионах на коррупции попадаются чаще всего, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

За первое полугодие такие правонарушения совершил 91 служащий акиматов и их структурных подразделений. Это рекордное значение за последние годы. К примеру, в аналогичном периоде 2021 года "за руку" поймали 87 коррупционеров.

Стоит отметить, что именно в 2021-2022 годах численность служащих акиматов, совершивших коррупционные правонарушения, значительно превысила показатели предыдущих лет. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года было 11 правонарушителей, 2019-го - 23, 2018-го - 22.

В разрезе статей коррупционных правонарушений больше всего служащих акиматов было привлечено к ответственности за:

присвоение или растрату вверенного чужого имущества (пункт 2, часть 3, статья 189 УК) - 28 человек;

получение взятки (статья 366 УК) - 26 человек;

дачу взятки (статья 367 УК) - 19 человек;

мошенничество (пункт 2, часть 3 статьи 190 УК) - 14 человек.

В региональном разрезе больше всего служащих акиматов попалось на коррупционных правонарушениях в Туркестанской области - 13 человек.

Напомним, именно из-за коррупционных скандалов 26 августа аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку. Ранее Шукеев заявлял, что готов уйти в отставку, в случае если бывший аким Кентау Даурен Махажанов будет признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. В итоге экс-акима Кентау приговорили к 10 годам лишения свободы.

Среди антилидеров по числу коррупционных правонарушителей также оказались Кызылординская область - 11 человек и Шымкент - 9 человек. Костанайская область заняла четвертую строчку антирейтинга.



