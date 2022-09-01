Период выплат увеличат до полутора лет, передает Informburo.kz.

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Пособие по уходу за ребёнком будет выплачиваться до достижения им полутора лет, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

"Мы увеличим период выплат по уходу за ребёнком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, важным элементом благополучия граждан станет создание единой системы адресной социальной помощи. С 2023 года планируется внедрить цифровую карту семьи и социальный кошелёк. В рамках этих инициатив будут интегрированы различные меры социальной поддержки, они станут понятными, точечными и проактивными.