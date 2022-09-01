В школы Костаная сегодня, 1 сентября, пошли 34 000 детей. Примерно 1 500 из них - ученики гимназии им. Горького. В 10 утра здесь провели торжественную линейку. Правда, попасть на нее или уйти - дело непростое. Для сотен родителей и учеников открыли всего одну узкую калитку, образовав на входе затор. Остальные проходы закрыли для безопасности.

Программа - стандартная. Песни пели ученики школы, под гимн они же вынесли государственный флаг и спели гимн Казахстана. Выделялись разве что, видимо заранее отрепетированные, хоровые ответы на вопросы ведущих.

Первый звонок дали первоклашка на плече выпускника, в колокольчики также звонили классные руководители первоклассников.

Перед учениками выступил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он поблагодарил учителей за их труд, родителям пожелал терпения. И отметил, что для него гимназия - особенная школа, так как здесь будущий глава города проходил студенческую практику.

Выступление Жундубаева длилось чуть меньше 5 минут. Вся линейка с творческими номерами уложилась в 20 минут.

- В вашей школе дают фундаментальные знания, подтверждение тому - победы на республиканских и международных соревнованиях, - сказал аким. - Только в этом году ваша школа завоевала 60 наград разного уровня. ЕНТ в вашей школе всегда на высоком уровне, что позволяет выпускникам поступать в лучшие вузы. Все это - благодаря педагогам и родителям. Сегодня волнительный день, в первую очередь для первоклассников. В городе у нас 4 500 детей впервые сядут за парты. Такая одежда у вас сегодня яркая, бордовая. Это, я думаю, цвет лидеров! Надеюсь, вы будете настоящими лидерами!

Классный руководитель 1 "А" класса Дарья ПАВЛЕНКО в гимназии работает уже 27 лет, это ее шестой набор первоклассников. В классе 30 детей.

- Каждый набор это всегда волнительно, но какое-то чувство радости все равно есть, профессия у нас такая, - рассказала она "НГ". - С многими детками я познакомилась еще летом. 10 детей в классе - это те ребята, чьи старшие братья или сестры уже учились когда-то у меня. Завтра уже дети будут знакомиться со школой.

Для классного руководителя 1 "Е" класса Любови РАДЗИЕВСКОЙ нынешний набор - второй.

- Конечно я переживаю, потому что впечатление нужно произвести и на детей, и на родителей, - призналась она. - Сегодня проснулась рано утром. С радостью на сердце пошла в школу. Вечером соберемся дома с семьей, меня всегда поздравляют с Днем знаний.

Первоклассников в гимназии им. Горького по традиции вместо классного часа ведут в актовый зал - на спектакль школьного театра "Петрушка".

- У нас традиционный спектакль "Дорофей", он про гусенка, который дразнит свою хозяйку Аленку, а она просит ребят помочь ей справиться с непослушным мальчиком, - объяснила руководитель театра Нина ХАБИБУЛИНА. - Получается, что все первоклассники не просто наблюдатели, но и участники спектакля. Этот спектакль мы ставим каждый год, поэтому серьезных репетиций не было - просто вспомнили его в августе.

В этом учебном году гимназию заканчивают 67 старшеклассников. Ученик 11 "Б" Андрей КАЧЕЕВ хочет поступить в Назарбаев университет.

- О поступлении задумался еще в 10 классе, поэтому летом я не сидел, сложа руки, теперь жду старта учебы, - рассказал Андрей. - Мой любимый предмет - биология, поэтому хочу поступать на факультет генетики или микробиологии. Любовь к этой науке мне привила мой учитель Наталья Владимировна. Мы с ней сделали научную работу, которую в этом году буду защищать на областной олимпиаде.

Ученикам со 2-го по 11-й провели классный час "Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм".

В этом году министерство образования порекомендовало не привлекать на линейки аниматоров, под запрет также попали воздушные шары и голуби. Поэтому гимназисты ограничились только букетами цветов.

Фото Георгия ГОВОРОВА