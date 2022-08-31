По прогнозам синоптиков в четверг, 1 сентября, днём на западе области ожидаются кратковременный дождь, гроза. В пятницу, 2 сентября, небольшие дожди с грозами пройдут на севере и западе области. В субботу, 3 августа, осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность без осадков, а в субботу - кратковременный грозовой дождь.

- В четверг ночью будет 13-18, на западе 21 градус, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём прогнозируем температуру воздуха в пределах 32-37°С. Ночь на пятницу будет ещё теплее: 15-20°С, на юге 23°С. День будет таким же жарким, как и предыдущий, столбики термометров опять поднимутся до отметок 32-37°С. В субботу ночь будет такой же тёплой, как и в пятницу, термометры покажут 15-20°С, на юге 23°С. Днём прогнозируем 27-32, на юге 35 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг и пятницу: ночью 16-18°С, днём 33-35°С. В субботу: ночью 17-19°С, днём 28-30°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер с переходом на западный, скоростью 9-14 м/с, с усилениями при грозе до 15-20 м/с на западе области. В пяницу и субботу ветер в течение дня будет менять направление с юго-западного на восточное, скорость его составит 9-14 м/с, на севере и западе области возможны периодические усиления до 15-20 м/с.