Лося, запутавшегося в металлической проволоке недалеко от станции Куншаш, спасли сотрудники природоохранной полиции на этой неделе.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, сообщение поступило от егеря областного общество охотников и рыболовов Виталия Ивлева. Он рассказал, что при обследовании территории обнаружил лося, который оказался в ловушке – запутался в проволоке. Для спасения животного привлекли ветеринара и сотрудников полиции, которые освободили животное и выпустили на волю.

Сезон охоты на различную водоплавающую дичь в Костанайской области открылся с 27 августа. На кабана, барсука и косулю сезон начнется с сентября. За несколько дней августа полицейские выявили более 30 административных правонарушений.



- Полицейскими совместно с Костанайской территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира создано более 50 мобильных групп, которые осуществляют патрулирование в охотничьих угодьях. За это время проверено более 652 охотников и выявлено 31 правонарушение, которое касается природоохранного законодательства, - рассказал начальник отдела природоохранной полиции ДП Костанайской области подполковник полиции Талгат АХМЕТОВ.

В частности, большая часть выявленных правонарушений относится к нарушениям правил охоты и нарушений правил перевозки оружия. Сотрудники патрульной полиции на трасе Мендыкара-Костанай задержали автомобиль под управлением жителя областного центра. У мужчины изъяли гладкоствольное ружье, которое перевозилось с нарушениями правил перевозки и хранения оружия. Водителя привлекут к административной ответственности.