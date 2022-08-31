Срок оказания государственной услуги составляет восемь рабочих дней, передает Informburo.kz.

Заявление на получение выплаты по утрате трудоспособности теперь можно подать через eGov. До этого такие заявления надо было подавать через ЦОНы и отделы медико-социальной экспертизы, сообщается на сайте Минтруда.

Заявка оформляется на портале eGov.kz в разделе "Помощь семьям", подписывается электронной цифровой подписью. Услуга оказывается за восемь рабочих дней. Уведомление о назначении выплаты или мотивированный отказ направляются в личный кабинет пользователя.

"Для получения услуги потребуется информация о наличии инвалидности и степени утраты трудоспособности (заключение отдела медико-социальной экспертизы), а также данные о состоянии социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и поступлениях в него за последние 24 месяца, которые проверяются автоматически из информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения", – отмечается в сообщении.