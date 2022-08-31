Несколько ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ лишились должностей, передает Informburo.kz.

Магзум Мирзагалиев, Асет Магауов. Фото:gov.kz

Специальная комиссия во главе с первым вице-премьером Романом Скляром выявила факторы, оказавшие влияние на нехватку дизельного топлива, сообщается на сайте главы правительства.

Так, одной из основных причин назван существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Вторая причина – переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене. К примеру, стоимость дизеля в Казахстане составляет 230–260 тенге за литр, тогда как на заправках Узбекистана, Кыргызстана и России цена доходит до 440 тенге.

"Зафиксированы факты, когда отечественные нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объёмов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС. Кроме того, выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний "КазМунайГаз", Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов", – говорится в сообщении.

Для нормализации ситуации и полного обеспечения внутреннего рынка ГСМ приняты следующие меры:

Увеличен объём производства ДТ до 5,2 млн тонн в этом году, что на 340 тысяч тонн больше, чем в 2021 году.

Увеличены объёмы отгрузки ДТ с нефтеперерабатывающих заводов.

Фонд "Самрук-Казына" и АО НК "КазМунайГаз" договорились о поставках дополнительных объёмов дизтоплива.

Запланировано расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ.

С 2023 года планируется поэтапный переход на новую схему работы НПЗ, в рамках которой нефть на заводы будет поставляться непосредственно недропользователями либо путём прямой закупки НПЗ.

Кроме того, в Минэнерго и крупных сетях АЗС открыты сall-центры, куда казахстанцы могут сообщать о фактах необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ.

"За непринятие своевременных мер объявлены строгие выговоры председателю правления АО НК "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву и вице-министру энергетики Асету Магауову. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ", – сообщили в правительстве.

Ожидается, что ситуация стабилизируется уже в начале сентября.