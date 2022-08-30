В Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции, передает Tengrinews.kz.

Праздник отмечается 30 августа - в дату принятия Конституции на общенациональном референдуме в 1995 году. В соответствии с документом Казахстан был объявлен государством с президентской формой правления.

Первая статья Конституции гласит, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Основополагающими принципами деятельности Республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте.

5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (всего на референдум выносится 56 поправок. - Прим.), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Основные изменения:

Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным Парламентом;

в основном законе прописано, что "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу";

теперь близкие родственники Президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора;

казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд;

смертная казнь запрещается. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни.

депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе;

президентскую квоту в Сенате сократят, квоту АНК в Мажилисе упразднят;

мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей;

исключены положения об особой роли и привилегиях Первого Президента.

По итогам референдума из 11 734 642 граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 7 985 769 человек. Явка составила 68,05 процента.

Из них за проголосовали 77,18 процента граждан (6 163 516 человек). Против поправок - 18,66 процента (1 490 470 человек). 2,58 процента бюллетеней признали недействительными. 1,58 процента бюллетеней не учли при подсчете голосов.

В своем обращении к казахстанцам Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум стал важной вехой в истории Казахстана, показал сплоченность и готовность нации к реальным переменам. Он также подчеркнул, что изменения в Конституцию - это не конечная стадия, а только начало реформ.