Во вторник, 30 августа, на севере региона синоптики ожидают кратковременный дождь и грозу. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, днем на севере области при грозе порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10...15 градусов, на юге региона 18, днем 28...33 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ

- Погода в ближайшие дни обусловлена обширным антициклоном, потому она будет ясная и теплая, - прокомментировала «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН.

В среду, 31 августа, без осадков, ветер юго западный 9-14 м/с. Температура ночью 13...18 градусов, на юге области 21. Днем 30...32 градусов.

В Костанае во вторник и среду малооблачно, без осадков. 30 августа ветер юго-западный 2-7 м/с, температура ночью 13...15 градусов, днем 30...32 градусов. 31 августа ветер тоже юго-западный, но немного усилится - 9-14 м/с. Температура ночью 13...17 градусов, днем 32...34.