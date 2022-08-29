Подачу холодной воды прекратят в центре Костаная в связи с ремонтом на сетях
В связи аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул. Касымканова, 10 будет прекращена подача питьевой воды 31 августа с 9.00 до 20.00. Об этом сообщило ГКП "Костанай-Су" на своей странице в Инстаграм.
Иллюстративное фото pixabay.com
Воды не будет по следующим адресам:
Жилые дома:
ул. Алтынсарина: 106, 108.
ул. Касымканова: 25, 16.
ул. Гоголя: 63, 64, 65, 67, 151.
Соц объекты:
Ясли сад № 61: ул. Павлова 43.
Гимназия им. С. Мауленова: ул. Алтынсарина 112.
Городская прокуратура: ул. Толстого 57.
Здание «Аманат»: ул. Гоголя 70.
ТД «Дастархан»: ул. Гоголя 66.
Отдел занятости: ул. Касымканова 36.
Организации:
ул. Павлова, 50.
ул. Касымканова, 30, 34, 39.
Частный жилой сектор:
Ул. Павлова, 48.
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
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