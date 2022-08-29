В связи аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул. Касымканова, 10 будет прекращена подача питьевой воды 31 августа с 9.00 до 20.00. Об этом сообщило ГКП "Костанай-Су" на своей странице в Инстаграм.

Иллюстративное фото pixabay.com

Воды не будет по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Алтынсарина: 106, 108.

ул. Касымканова: 25, 16.

ул. Гоголя: 63, 64, 65, 67, 151.



Соц объекты:

Ясли сад № 61: ул. Павлова 43.

Гимназия им. С. Мауленова: ул. Алтынсарина 112.

Городская прокуратура: ул. Толстого 57.

Здание «Аманат»: ул. Гоголя 70.

ТД «Дастархан»: ул. Гоголя 66.

Отдел занятости: ул. Касымканова 36.



Организации:

ул. Павлова, 50.

ул. Касымканова, 30, 34, 39.



Частный жилой сектор:

Ул. Павлова, 48.



ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.