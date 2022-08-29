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Подачу холодной воды прекратят в центре Костаная в связи с ремонтом на сетях

29 августа 2022, 10:54 |  ЖКХ

В связи аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул. Касымканова, 10 будет прекращена подача питьевой воды 31 августа с 9.00 до 20.00. Об этом сообщило ГКП "Костанай-Су" на своей странице в Инстаграм.

Иллюстративное фото pixabay.com

Воды не будет по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Алтынсарина: 106, 108.
ул. Касымканова: 25, 16.
ул. Гоголя: 63, 64, 65, 67, 151.

Соц объекты:

Ясли сад № 61: ул. Павлова 43.
Гимназия им. С. Мауленова: ул. Алтынсарина 112.
Городская прокуратура: ул. Толстого 57.
Здание «Аманат»: ул. Гоголя 70.
ТД «Дастархан»: ул. Гоголя 66.
Отдел занятости: ул. Касымканова 36.

Организации:

ул. Павлова, 50.
ул. Касымканова, 30, 34, 39.

Частный жилой сектор:

Ул. Павлова, 48.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.