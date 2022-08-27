Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области по результатам рассмотрения повышения цены услуг ТОО «КЭЦ» снизил стоимость заявленного роста цены электроэнергии с 12,1% до обоснованного роста в 4,7%. Об этом сегодня, 27 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

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23 июня ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» обратилось в департамент с заявкой о повышении предельной цены на электроэнергию с 26,62 тенге/кВтч с НДС (23,77 тенге/кВтч без НДС) до 29,85 тенге/кВтч с НДС (26,65 тенге/кВтч без учета НДС) с вводом в действие 1 августа 2022 года.

По результатам рассмотрения департамент снизил цену до обоснованной в размере 27,86 тенге/кВтч с НДС, или на 1,24 тенге больше ранее действовавшей. Данная среднеотпускная цена вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

- При установлении цены для населения департамент придерживался позиции сдерживания цены для населения и распределения нагрузки на других потребителей, - отмечается в сообщении. - Таким образом ценообразование для населения сложилась ниже реальной стоимости электрической энергии. Цена для населения изменилась с 2016 года с 17,58 тенге/кВтч до 18,89 тенге/кВтч в 2022 году, т.е. на 1 тенге 31 тиын, что ниже среднеотпускной цены на 30%, а для бюджетных организаций и юридических лиц, соответственно, было выше. В настоящее время на цену для населения влияет пилотный проект по поэтапному сокращению разницы и отмена дифференциации тарифов между группами потребителей в соответствии с Постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года № 72 «Об утверждении национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы».

Цена за электроснабжение по категориям будет составлять:

- физ. лица – 20,73 тенге/кВтч (18,51 тенге/кВтч без НДС), отклонение от ранее утвержденной цены на 1 тенге 83 тиын или 9,7%;

- юр. лица – 33,77 тенге/кВтч (30,15 тенге/кВтч без НДС), отклонение от ранее утвержденной цены на 1 тенге 07 тиын или 3,3%;

- бюджет – 57,79 тенге/кВтч (51,60 тенге/кВтч без НДС), отклонение от ранее утвержденной цены на 1 тенге 82 тиын или 3,3%.

Причины изменения цены: рост тарифов на электростанциях, где ТОО «КЭЦ» покупает электричество (утверждается Министерством энергетики РК), изменения тарифов по энергопередающим организациям и затраты на заработанную плату работникам КЭЦ на 10% (средняя ЗП работников ТОО «КЭЦ» составляет 129 711 тенге).

В департаменте также прокомментировали возможность приобретения электрической энергии у других энергопроизводителей:

- Согласно нормам Предпринимательского кодекса РК департамент не вправе вмешиваться в деятельность между двумя хозяйствующими субъектами (энергоснабжающей организацией и производителями электрической энергии), отношения которых регулируется законодательством об электроэнергетике и гражданским кодексом (ст.380 ГК РК). Мы не можем понудить КЭЦ заключать договор с конкретной станцией, это будет противоправным действием.

ТОО «КЭЦ» приобретало электрическую энергию в 2016-2019 г. г. у ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания», но с 1 июля 2019 года по инициативе руководства КТЭК договор был расторгнут. Согласно информации КТЭК (от 20.07.2022 г.) объем реализации электрической энергии в 2019 году составлял 11 976 тыс. кВтч, в 2020 году - 8 841 тыс. кВтч,, в 2021 году - 10 366 тыс. кВтч, в первом полугодии 2022 года - 3 736 тыс. кВтч. Информацией о планируемой выработки электроэнергии после ввода в эксплуатацию турбогенераторных установок КТЭК не располагает.

Годовая потребность в закупе электрической энергии ТОО «КЭЦ» составляет порядка 700 млн кВтч. Таким образом ранее объем закупа электроэнергии у КТЭК составлял 1,5% от общего объема закупки электроэнергии КЭЦ, влияние на среднеотпускную цену незначительное - в пределах 0,06 тенге.