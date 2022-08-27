Только одно российское предприятие открыло производство в Костанайской области после начала войны в Украине. Об этом, отвечая на вопросы «НГ», сообщил 26 августа на брифинге в РСК руководитель управления предпринимательства и инновационного развития Аслан ЖАНЫСПАЕВ.

- Именно с теми событиями, которые сейчас происходят у наших соседей и в Украине, таких специальных проектов поддержки у нас не было, - отметил он. - Мы на постоянной основе проводим работу, обращаются к нам предприниматели и из России, и из Украины, которые готовы наладить здесь производство. Но именно специфических проектов, связанных с санкциями, у нас не было. В этом году не так много проектов, которые изъявили желание - это только на стадии переговоров. Единственное - к нам обратилось предприятие из Екатеринбурга. Они занимаются производством автомобильных поликов и навесного оборудования. Они уже наладили производство в Костанае, успешно работают. Другие к нам не обращались.

С екатеринбургским предприятием вели переговоры о возможных мерах поддержки от государства, но руководство фирмы не воспользовались предложением костанайских властей. Жаныспаев выразил надежду, что раз предприниматель думает о расширении бизнеса в Костанае, то и поддержка государства ему рано или поздно пригодится.

Также на брифинге прокомментировали проблемы, которые возникли у казахстанских предпринимателей после введения антироссийских санкций.

- Когда начались известные события в Украине, была проблема, связанная с тем, что Российская Федерация во время весенне-полевых работ закрыла границу на вывоз зерна с ее территории, - пояснил и. о. директора Костанайского областного филиала Палаты предпринимателей Саят ЖУСИПБЕКОВ. - Вместе с тем у костанайских аграриев были законтрактованы объемы пшеницы, именно семенного материала. То есть, семена во время запрета не могли завести в Казахстан. Нами был определен круг пострадавших аграриев, всего - 22 человека. Общий объем - 543 тонны. Мы сформировали обращение, отправили его в головной офис Палаты предпринимателей, и на межведомственной комиссии РФ и РК этот вопрос был разрешен. Семена наши аграрии на весенне-полевые работы получили.

Спросил корреспондент «НГ» и о результатах работы специальной индустриальной зоны площадью 400 га в Костанае.



- Индустриальная зона успешно работает уже несколько лет, - ответил Аслан Жаныспаев. - Там реализуют 4 проекта, 2 из которых - по сборке тракторов и сельхозтехники - успешно работают. На стадии реализации проекты по строительству нескольких заводов. Литейное производство мы планируем запустить в 2023 году, а завод по производству главных передач - в 2024-м, это экспортоориентированный крупный проект. Кроме того, мы планируем модернизацию завода МТЗ-Казахстан. Они сейчас занимаются поставкой оборудования для производства кабин тракторов мощностью 10 000 единиц в год.

Фото Георгия ГОВОРОВА