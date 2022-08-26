По прогнозам синоптиков, в субботу, 27 августа, ночью на севере и востоке, а днем на севере области ожидаются кратковременные дожди с грозами. В воскресенье, 28 августа, на юго-востоке области прогнозируется дождь, гроза. В понедельник, 29 августа, осадков не ожидается. Туман в ночные и утренние часы прогнозируется в субботу на востоке, а в понедельник на севере области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае кратковременный грозовой дождь пройдёт в субботу, в последующие два дня будет переменная облачность без осадков.

- Ночью в субботу по области будет от 14-19, на востоке 11 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём прогнозируем 27-32°С, на северо-востоке области 23°С. По ночам в воскресенье и понедельник ожидается 5-10°С, на юге 15°С. Днём в воскресенье термометры покажут 23-28 градусов. В понедельник день будет ещё теплее: 25-30°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 15-17°С, днём 28-30°С. В воскресенье: ночью 8-10°С, днём 26-28°С. В понедельник: ночью 8-10°С, днём 28-30°С.

В субботу ожидается переменный северный и северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, с усилениями при грозе до 15-20 м/с. Воскресенье и понедельник ветер вновь будет переменным, северо-восточного юго-западного направлений, скорость его составит 9-14 м/с, на юге и востоке области возможны периодические усиления до 15-20 м/с.



